Rinascimento iracheno

(Di domenica 13 agosto 2023) Il nuovo presidente Mohammed Shia’ Al Sudani si vuole lasciare alla spalle terrorismo e lotte intestine e dare avvio agli investimenti nel suo Paese. Un’occasione anche per l’Italia, che è tra i principali partner commerciali di Baghdad. «E' l’ora di capitalizzare l’appoggio all’Iraq negli anni difficili della lotta allo Stato islamico per partecipare allo sviluppo del Paese con una forte accelerazioni negli investimenti. Una rinascita vent’anni anni dopo la caduta di Saddam» spiega a Panorama una fonte della Nato, che ha vissuto gli alti e bassi di questa grande realtà mediorientale. Mohammed Shia’ Al Sudani, premierda fine ottobre, sciita moderato del partito al Da’wa, ha adottato fin dall’inizio misure per attrarre investitori stranieri. L’obiettivo annunciato dal primo ministro è «la rinascita economica che valorizzi il percorso di sviluppo del Paese». ...