Rihanna lancia la sua collezione maternity Savage x Fenty ed è più sexy che mai

(Di domenica 13 agosto 2023) Ladiha fatto parlare di sé, quindi non è una vera sorpresa che abbia appena annunciato il lancio della sua, con il suo marchioe la sua (superPer la prima volta, la superstar mondiale ha presentato una capsule collection per altri genitori e future mamme, con tre bralette e una t-shirt grafica oversize. La linea speciale celebra la maternità, ponendo l’accento sul comfort e sulla funzionalità, senza rinunciare allo stile e alla sensualità (ovviamente, stiamo parlando di). L’obiettivo di RiRi è che ogni madre si senta al ...

... la linea più recente di Savage x Fenty, terza avventura imprenditoriale della popstar dopo Fenty Beauty e Fenty Skin, rispettivamente linee di make - up e skincare che portano la firma di, ...Una linea di intimo che faccia sentire le future madri ...... c'è Lebron James , il recordman Nba un po' beccato dal pubblico, c'èche all'intervallo si ... Corre anche su una gamba sola,e la penalità arbitrale dà il colpo di grazie alla difesa ...

Rihanna lancia Savage x Maternity, la linea che rivoluziona l'abbigliamento premaman Sky Tg24

Rihanna lancia una nuova linea di Savage x Fenty pensata per tutte le mamme e neo-mamme che vogliono ancora sentirsi sexy.Fiocco rosa per Rihanna, che ha dato alla luce una bambina.La cantante e imprenditrice è diventata mamma per la seconda volta stando a quanto riportano diversi siti americani, tra cui il portale Media ...