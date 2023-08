Così Filippo Antonelli , attuale direttore sportivo del Venezia , elogia le qualità morali e tecniche diAugusto , vicino al trasferimento all' Inter . L'ex direttore del Monza - in ...Dopo la stretta di mano con l'Union Berlino per il trasferimento di Robin Gosens , l'Inter si fionda suAugusto . Il brasiliano del Monza ha rinnovato con i brianzoli proprio per poter semplificare le operazioni di prestito imbastite dal club biancorosso con l'Inter. I nerazzurri hanno difatti ...Calciomercato bollente per l'Inter: ilsull'affare che vede coinvolti Robin Gosens e Nuno TavaresMercato no stop per Marotta e ... la Beneamata avrebbe provato ad acquistareAugusto ...

Retroscena Carlos Augusto: "C'era anche la Roma, è sfumato per un motivo" Corriere dello Sport

Lo stesso Antonelli svela poi un retroscena di mercato: il brasiliano era un obiettivo concreto della Roma. " Eravamo in Serie C, nel periodo del Covid e il campionato si era completamente fermato. Da ...Spunta un'indiscrezione clamorosa sul terzino del Monza, vicinissimo all'Inter, che poteva diventare un calciatore del Milan.