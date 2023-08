Resident Evil - L' isola della morte | la recensione | reunion stile Avengers sull' isola di Alcatraz

(Di domenica 13 agosto 2023) Ladi- L': grazie all'edizione Eagle (anche in 4K) è disponibile il nuovo capitolosaga in computer grafica. Tanti personaggi, un po' di confusione, script debole ma buona regia. È arrivato direttamente in homevideo grazie a Eagle Pictures un nuovo capitolosaga diispirata alla serie degli omonimi videogiochi survival horror, stavolta appartenente al filone CGI, che comunque è ugualmente nutrito proprio come quello live action. Si tratta di- L', che è appunto il quinto film in computer grafica ...

Questo dettaglio ha cominciato a generare clamore fra gli utenti , che si aspettavano una situazione analoga a quella già vista con il4 di Capcom. Prontamente, il sito di Xbox è stato ...L'unica cosa che sappiamo è che in questo capitolo dovremmo combattere contro la Dea della vendetta, Nemesis (no, non il cattivo di3). A differenza del predecessore, ci saranno ...Siete fan die desiderate raccogliere tutti i titoli in un'unica piattaforma, oppure non avete mai avuto l'occasione di approcciarvi alla saga e vorreste recuperarla durante il periodo esitvo In ...

Il remake di Resident Evil 1 «sembra migliore di alcuni giochi current-gen» Spaziogames.it

Molti fan sono convinti che il cosiddetto Resident Evil 1 Remake sia graficamente molto migliore di tanti giochi current-gen.Con questo bundle Humble Bundle potete acquistare tutti i 12 Resident Evil a soli 31,90 euro: offerta imperdibile!