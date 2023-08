Reddito di Cittadinanza | ricarica anticipata per questa platea di beneficiari | ecco chi sono

Leggi su blowingpost

(Di domenica 13 agosto 2023) Gli accrediti delladel RdCgià partiti in anticipo questo mese di agosto:chidella misura. Ladeideldiè già stata ridotta dato che a luglio molte famiglie percettrice hanno ricevuto la settima e ultimasulla card. Continueranno a percepire la misura determinate famiglie, i cui componentiminori, disabili, fragili e over 60. Lasulla card continuerà ad essere accreditata fino alla fine dell’anno, poi sarà introdotto l’Assegno di inclusione. Nel frattempo, stanno già arrivando le prime ricariche sulla card per il mese di agosto:chii ...