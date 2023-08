Reddito di Cittadinanza cancellato? In questi tre casi puoi tornare ad averlo

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 13 agosto 2023) Che ildistia per ‘andare in pensione’ è cosa nota ma esistono ancora delle possibilità per continuare a riceverlo. Vediamo come Chi era solito ricevere mensilmente ildisa bene che la situazione è, da agosto per tanti ma in migliaia saranno coinvolti anche nei prossimi mesi, drasticamente cambiata. E non si tornerà più indietro: il RdC sta di fatto andando progressivamente in pensione, sostituito da altre misure economiche volute dal governo Meloni e con requisiti per l’accesso differenti, soprattutto per coloro i quali sono considerati occupabili. Come richiedere ildiper 3 mesi anche se è stato sospeso (grantennistoscana.it / fonte ansa)Insomma uno dei principali sussidi del quale per molti mesi milioni di italiani ...