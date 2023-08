Real Madrid | altro infortunio shock | anche Eder Militao ha riportato la rottura del crociato

(Di domenica 13 agosto 2023) Giorni terribili al. Dopo ladelriportata da Thibaut Courtois nei giorni scorsi, è di quest’oggi la notizia di unche terrà un giocatore dei Blancos lontano dai campi per parecchi mesi. Si tratta di. Al brasiliano gli è stata diagnosticata unadel legamentoanteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore sarà operato nei prossimi giorni. Grane su grande quindi per Carlo Ancelotti che ieri ha portato a casa la prima vittoria stagionale, vincendo in casa dell’Athletic Bilbao. SportFace.

... il giocatore può liberarsi a parametro zero tra un anno e scegliere la propria destinazione, con ilin pole position per aggiudicarsi la punta. Il Psg abbandona la linea dura, dopo un ...Sfumato il sogno Ancelotti (il tecnico delè già 'promesso' al Brasile), più difficile l'ipotesi di un nome a sorpresa come quelli dei campioni del Mondo Fabio Cannavaro e Daniele De ...La squadra di Xavi che si è rinforzata nel corso di questa estate, cercherà in tutti i modi di difendersi da quello che sarà il sicuro assalto dele quello assai probabile dell'Atletico. ...

Real Madrid, vicino l'arrivo di Kepa: sarà lui il sostituto di Courtois, sorpassato Bono TUTTO mercato WEB

Lo scialbo 0-0 contro il Lorient e i dialoghi pre-partita hanno portato il Paris Saint-Germain a questa decisione. Intanto però Neymar si fa tentare dall’Al Hilal ...Il grave problema fisico accorso nell'ultima giornata di campionato rischia di cambiare i piani di mercato del club. Scenario a sorpresa ...