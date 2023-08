Un museo Vedremo" Il fumetto divenuto arte di governocaccia Saviano dallae trasforma uno scrittore in crisi di idee in un martire Con il governo della Meloni una sinistra irrigidita e ...Quando in, e non solo, leggono, come hanno letto, il 30 marzo 2023, a firma Giavazzi, che '... nella vita, sarà andato forse una volta o due, accetta l'invito di Lucia Annunziata in. Si dice lo ......direttore dell'Unità Sandro Curzi e quello di Lotta continua Giampiero Mughini e il giornalista... Gianni Alemanno, che " in rotta con" anche così si sta guadagnando nuovo spazio politico a ...

Rai: Fdi, 'Usigrai non faccia politica e dia risposte' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Siamo vicini alla famiglia del consigliere d’amministrazione Riccardo Laganà per la dolorosa quanto improvvisa scomparsa. Pur non essendo spesso d’accordo con le sue posiz ...Era stato eletto dall’assemblea dei dipendenti nel 2018 e confermato nel 2021. Il cordoglio di azienda, governo e sindacati. Pd: “Ha saputo rappresentare la voce del pluralismo”. FdI: “Spesso non d'ac ...