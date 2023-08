Ragazzo accoltellato in zona Porta Venezia a Milano | è grave

(Di domenica 13 agosto 2023) Un egiziano, di 19 anni, è statoin piazza Santa Francesca Romana a, in, ed è stato trasto in ospedale in codice rosso. A colpirlo con un fendente alla ...

Un egiziano, di 19 anni, è statoin piazza Santa Francesca Romana a Milano, in zona Porta Venezia, ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. A colpirlo con un fendente alla schiena, poco prima delle 20, sarebbe ...Sulla base di quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbea morte tanto la ... undi 16 anni e una bambina di 2. E fu proprio il figlio primogenito ad allertare le forze ...... che, pochi giorni fa, è stata depredata di uno degli affetti più cari che aveva per mano di chi, per una futile scommessa, ha estratto un coltello colpendo fatalmente ilcapoterrese. Domani, ...

Paderno, ragazzo accoltellato fuori dalle giostre: è fuori pericolo, c'è una denuncia Il Cittadino di Monza e Brianza

L’aggressione è avvenuta in piazza Santa Francesca Romana, zona Porta Venezia. Il ragazzo è stato portato in ospedale in codice rosso ...Un egiziano, di 19 anni, è stato accoltellato in piazza Santa Francesca Romana a Milano, in zona Porta Venezia, ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. (ANSA) ...