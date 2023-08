Quattro anni senza Nadia Toffa | il ricordo de Le Iene e Giulio Golia

(Di domenica 13 agosto 2023) Leggi Anche Ildella madre di: 'Le avevo promesso di pubblicare i suoi pensieri in un libro' Il messaggio de 'Le' e diLa redazione de 'Le' ha ricordato come ...

Una prima offerta per l'acquisto degli ultimidel contratto del nazionale brasiliano è stata fatta al club di Parigi, le trattative sono proseguite questa domenica mattina. Ma la ...Di questisono risultati positivi all'esame superando il limite previsto dal Codice della ...5 g/l: ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto da 6 mesi ad un anno, sospensione patente da 1 a 2, ...L'art. 2 del decreto 11/2023 del febbraio scorso ha ha introdotto la possibilità di ripartire in dieci rate invece che inla detrazione da Superbonus per le spese del 2022. Condizione indispensabile per utilizzare questa possibilità quella di indicare la spesa a partire dalla dichiarazione dei redditi da ...

L'Europeo riportato in Italia dopo 53 anni, l'abbraccio in lacrime all'amico Vialli sul prato di Wembley dove avevano perso insieme una finale di Coppa Campioni, i record di vittorie, il gioco. (ANSA) ...(Adnkronos) – Dei 91 giocatori convocati da Roberto Mancini nei suoi 5 anni sulla panchina della Nazionale, è Gianluigi Donnarumma il fedelissimo del commissario tecnico. L’unico che ha superato i 4.0 ...