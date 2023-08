Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Toronto? Montepremi e cifre | assegno a sei zeri!

Leggi su oasport

(Di domenica 13 agosto 2023)ha vinto il Masters 1000 di. Il tennista italiano ha sconfitto l’australiano Alex de Minaur nell’atto conclusivo andato in scena sul cemento canadese, dopo che in precedenza aveva regolato Matteo Berrettini, il britannico Andy Murray (per forfait), il francese Gael Monfils e lo statunitense Tommy Paul. Si tratta del primo sigillo per l’altoatesino in un torneo di questo calibro, dopo che aveva perso un paio di finali a Miami., che nel corso di questa stagione aveva già disputato una finale (Miami) e due semifinali (Indian Wells e Montecarlo) a livello “1000”, si è issato al sesto posto del ranking ATP e ha sostanzialmente messo una decisa ipoteca sulla qualificazione alle ATP Finals. Il sigillo odierno rappresenta anche un ottimo viatico in vista degli imminenti US ...