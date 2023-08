Psg | stampa francese | Mbappé reintegrato in prima squadra

Leggi su sportface

(Di domenica 13 agosto 2023) Dopo il pareggio a reti inviolate contro il Lorient nellagiornata di Ligue 1 2023/2024, il Psg corre ai ripari. Secondo quanto riportato dalla, la società ha intenzione di reintegrare Kylianin. Dopo la lunga estate che rischia di concludersi con un nulla di fatto (la stellaha rifiutato offerte dall’Arabia e dalla Premier, aspetterà il Real l’anno prossimo), il Psg potrebbe fare marcia indietro e contare per un ultimo anno sul suo fenomeno. Per questo motivo, il presidente Nasser al-Khelaïfi si recherà al centro sportivo per discutere con il giocatore, ieri apparso in tribuna e sorridente nonostante l’opaca prestazione dei suoi compagni, suscitando l’ira dei tifosi sui social. SportFace.