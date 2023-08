Psg | ora Mbappé è a un passo dal rinnovo | le ultime

... maè tornato ad allenarsi in gruppo . Nasser al - Khelaïfi , presidente del, si recherà al centro di allenamento di Poissy, dove dovrebbe incontrare di nuovo Mbappé e discutere con lui del ...... e la 'punizione' del, che lo aveva messo fuori rosa e lasciato a casa per le prime gare stagionali, si provala strategia della distensione . Mbappé e iltornano a sedersi a un tavolo ...Una situazione inaccettabile per il, che dunque potrebbeincassare il prolungamento contrattuale per poi vendere comunque la sua stella ad una cifra da capogiro. - foto LivePhotoSport - . mc/...

Psg, Mbappé reintegrato in rosa. Ora il rinnovo è possibile la Repubblica

Lo scialbo 0-0 contro il Lorient e i dialoghi pre-partita hanno portato il Paris Saint-Germain a questa decisione. Intanto però Neymar si fa tentare dall'Al Hilal