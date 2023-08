Psg | Luis Enrique stecca alla prima senza le sue stelle

(Di domenica 13 agosto 2023) Fuori Mbappé, Neymar e Verratti dai convocati per ladel Psg contro il Lorient e il risultato finale è quello di 0 a 0 Fuori Mbappé, Neymar e Verratti dai convocati per ladel Psg contro il Lorient e il risultato finale è quello di 0 a 0.non riesce a trovare la vittoria dopo lapartita al Parco dei Principi,le suene è uscito con un punto ereti.

Al Parco dei Principi, senza Mbappé, Verratti e Neymar, ma con Donnarumma, Skriniar e Hakimi in campo dal 1', i Campioni di Francia di Luis Enrique, non vanno oltre lo 0 - 0 con il Lorient. La squadra di mister Luis Enrique non ha convinto il pubblico del Parco dei Principi. Sotto gli occhi di Mbappé, tranquillamente seduto in tribuna, consapevole che senza i suoi gol il Psg è un'altra squadra. Serata delicata per i parigini del nuovo tecnico Luis Enrique, che non ha convocato Mbappé, Verratti e Neymar da considerare in uscita e fuori dal progetto.

Il PSG finisce nei casini, da quando è arrivato Luis Enrique, è totale rivoluzione che arriva attraverso il calciomercato. Finisce senza reti il debutto del Psg in Ligue 1. Con Mbappé fuori rosa e presente in tribuna e senza Neymar, che vorrebbe lasciare Parigi (così come Verratti), i campioni di Francia non vanno oltre lo 0-0.