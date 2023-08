PSG | decisione ufficiale su Mbappé | la nota del club

(Di domenica 13 agosto 2023) Arriva lada parte del Paris Saint Germain nei confronti di uno dei calciatori leader della rosa come Kylian Mbappè: gli ultimi aggiornamenti su questa vicenda La stagione del Paris Saint Germain non è assolutamente iniziata nel migliore dei modi. I campioni di Francia, nella serata di ieri, non sono andati oltre lo 0-0 contro il Lorient, squadra modesta della Ligue 1. Nonostante sia solamente la prima giornata di campionato e ancora calcio di agosto, questo pareggio ha fatto storcere il naso a parecchi sostenitori parigini. Una situazione, quella del, assolutamente non facile. Soprattutto per gli ultimi avvenimenti che si stanno verificando. Tra calciatori che sono stati messi fuori rosa (perché non rientrano nel progetto tecnico dell’allenatore) e le possibili dimissioni da parte di Luis Enrique. Kylian ...

...fuori squadra in seguito alladi non rinnovare il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno, è stato reintegrato in rosa. 'Dopo i colloqui molto costruttivi e positivi tra ile ...Mbappé -definitiva (LaPresse) - Calciomercato.itSono state settimane pesanti per il francese, mai tornato indietro sui suoi passi. 'Voglio rispettare il mio contratto con ile ...La guerra tra Mbappé e ilsembra essere finita. Da quanto scrive dalla Francia l'affidabile RMC Sport, ripreso poi da ... Da lì la reazione di Al - Khelaifi e ladi escludere il giocatore ...

Mbappé, incontro con PSG: la decisione definitiva CalcioMercato.it

C’è distensione tra Kylian Mbappé e il Paris Saint Germain. L’attaccante francese, messo fuori squadra in seguito alla decisione di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno del… Leggi ...Mbappé PSG, colpo di scena: presa una decisione inaspettata da parte del club parigino sul proprio attaccante Dopo lo 0 a 0 contro il Lorient, il Psg ha deciso di reintegrare nel gruppo della prima sq ...