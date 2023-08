Programmazione di Ferragosto 2023 sui canali Rai

Leggi su lopinionista

(Di domenica 13 agosto 2023) Per la prima serata di martedì 15 agosto, Festa dell’Assunta, la Direzione Cinema e Serie TV punta sul cinema italiano: “Il Gattopardo”, “Calibro 9”, “FF.SS.”, tre generi e tre epoche diverse, in armonia con il tipo di offerta e le attese del pubblico di Rai1, Rai2 e Rai3. A sessant’anni dalla sua uscita al cinema, Rai1 trasmetterà “Il Gattopardo”, nella versione recentemente restaurata dalla Cineteca di Bologna. Il capolavoro del 1963 di Luchino Visconti rappresenta uno dei matrimoni più riusciti di sempre fra cinematografia e letteratura. Pubblicato postumo nel 1958, il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa è una storia grandiosa e potente che Visconti portò sul grande schermo con eccezionale forza visiva e qualità di movimento. Siamo nel maggio 1860: Garibaldi è appena sbarcato in Sicilia, e il principe di Salina, don Fabrizio Corbera, assiste al trapasso dell’aristocrazia ...