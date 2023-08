(Di domenica 13 agosto 2023) Nell’agosto del 1968, i carri armati del Patto di Varsavia e mezzo milione di militari uccisero ladi. Non fu, semplicemente, la fine di un ardito esperimento politico, ma anche una gigantesca sconfitta per il sogno di conciliare comunismo e democrazia. Il revisionismo marxista, lo sforzo teorico di riscoprire la dimensione umanistica e lo slancio emancipatorio della filosofia di Marx, subì un duro colpo. Gli intellettuali Milan Kundera, testimone diretto della, nel 1981, in un intervento sugli effetti della Normalizace, disse: L’invasione russa del 1968 ha spazzato via la generazione degli anni Sessanta, e con essa tutta la cultura moderna che l’ha preceduta. I nostri libri sono chiusi negli stessi sotterranei insieme a quelli di Kafka e dei surrealisti cechi. I vivi trasformati in morti stanno a ...

Chi è Jakub Jankto Nato ail 19 gennaio del 1996, Jakub Jankto è cresciuto calcisticamente ... all'Udinese, con cui ha disputato il campionato. Passa quindi in prestito all'Ascoli, in ...... saràl'avamposto europeo per il tennis femminile nel corso della prossima settimana. Del ... In tabellone c'è anche Barbora Strycova che, dopo essere tornata a giocare in, è pronta per ...... Amelie Mauresmo e Mary Pierce (Francia) fino allaitaliana dal 2010 in poi: Francesca ... Brenda è nata a, nell'anno di Andreeva. Con la sorella Linda, di due anni più adulta e già ...

Primavera di Praga: la repressione spense le illusioni dei "riformisti" Nicola Porro

Daniel Samek non tornerà a disposizione di Coppitelli. Questo è quanto emerge di recente dopo un colloquio che c'è stato tra ...Come li scelgono, come li selezionano per allestire il disastro Primeggia per efficacia Fassino, eterno incursore che con parole e gesti al plastico squarcia la chiglia del partito. Ma come li scelgo ...