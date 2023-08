Si è fatto il meglio possibile per poterlo realizzaree in maniera efficace ed efficiente". Fino ad ora la polizia è sempre stata presente a Lampedusa, all'interno dell'hotspot, per occuparsi ...Il Barcellona potrebbeabbracciare untassello dal City dopo l'arrivo di Gundogan e si tratta di Joao Cancelo Il Barcellona potrebbeabbracciare untassello dal City dopo l'arrivo di Gundogan e si ...... Neymar ONLY ITALY Secondo Rmc Sport, Neymar lascerà il Psg molto. Società e giocatore sono ... un modo di dire che doveva trovarsi unclub. Psg e Al - Hilal hanno concordato e Neymar ha ...

Presto il nuovo commissariato di polizia a Lampedusa Agenzia ANSA

Il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, e il neo dirigente del costituendo commissariato di Lampedusa, il vice questore Roberto Cilona, oggi e domani saranno sulla maggiore delle isole Pelagie pe ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.