Prendiamo atto | la nota Federcalcio | quando sarà annunciato il nuovo ct

(Di domenica 13 agosto 2023) È ufficiale: Roberto Mancini si è dimesso da ct della nazionale iitaliana di calcio. L'indiscrezione lanciata dal quotidiano Libero è stata confermata a stretto giro dalla Figc che in unahale dimissioni del tecnico, ha sottolineato i successi raggiunti e ha fsapere che il nome del successore sulla panchina dell'Italiasvelato nei prossimi giorni. "La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver presodelle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata". "Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023 - si legge nel comunicato - in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo ...

... oltre che al sud, non crede 'Il governo taglia alla Calabria quasi un miliardo di euro perdendo il 46 percento delle risorseche Giorgia Meloni e il ministro Musumeci e Fitto ...delle dichiarazioni del ministro Nordio ma riteniamo che il problema delle carceri non sia legato solo alla riduzione del sovraffollamento, pur necessaria, piuttosto urge dichiarare lo ...La nota di Giuseppe Moretti (Presidente USPP) 'delle dichiarazioni del ministro Nordio, ma riteniamo che il problema delle carceri non sia legato solo alla riduzione del ...

Le Naiadi, Sospiri: "Prendiamo atto che Blasioli non è a conoscenza ... AbruzzoLive

Roberto Mancini si è dimesso dalla carica di Ct della Nazionale di calcio. Lo comunica in una nota la Federazione Italiana Giuoco Calcio: «Prendiamo atto delle dimissioni ...