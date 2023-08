Premier League | Chelsea-Liverpool 1-1 | risultato e gol

(Di domenica 13 agosto 2023) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 nel big match in calendario nella prima giornata della2023-2024. A Stamford Bridge, i reds passano in vantaggio al 18' con Diaz, a segno con una conclusione sul secondo palo dopo uno splendido suggerimento di Salah. Il, con Pochettino all'esordio in panchina, pareggia al 38' con Disasi, che insacca dopo l'assist di Chilwell. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Stavolta la "svista" si è ripetuta al pronti via dellaChelsea e Liverpool pareggiano 1 - 1 nel big match in calendario nella prima giornata della2023 - 2024. A Stamford Bridge, i reds passano in vantaggio al 18' con Diaz, a segno con una conclusione sul secondo palo dopo uno splendido suggerimento di Salah. Il Chelsea, con ...Impossibile non pensare a un Roberto Mancini nuovamente sulla panchina di una big di, uno dei suoi sogni rimasti nel cassetto. Tant'è vero che, alcuni retroscena, ci riportano di un ex ...

Chelsea-Liverpool, Premier League: probabili formazioni, pronostici Il Veggente

Tonali non poteva sognare miglior esordio in Premier League: l'ex Milan non è però il primo italiano a segnare nella sua prima gara in Inghilterra ...Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli ha fissato il prezzo di Kostic, sul quale c'è l'interesse anche di un club di Premier League ...