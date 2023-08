Possibile un blitz Meloni | vacanze in masseria? Gira una voce clamorosa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023)inper Giorgia, che si trova in Puglia insieme al compagno Andrea Giambruno e alla figlia Ginevra. E ancora, la sorella Arianna e il cognato, Francesco Lollobrigida, con le loro figlie. Da cinque giorni il premier è in un resort, poco vistoso, nelle campagne di Ceglie Messapica, lo splendido borgo in cui è nato anche Rocco Casalino. Dopo il ritorno a Roma per il vertice con le opposizioni sul salario minimo,si sarebbe sfogata: "Gradirei solo un po' di riposo". Pochi giorni, per ricaricare le pile dopo mesi estenuanti e prima di un inverno altrettanto tosto. La leader di FdI ha preso l'intera struttura: la riservatezza è totale. Nei prossimi giorni attese altre visite, tra amici, familiari ed esponenti politici locali. Ma non è tutto. Secondo La Stampa, infatti, alcune indiscrezioni ...