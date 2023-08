Porto Cervo | 60 euro per due caffè e due bottigliette d’acqua

(Di domenica 13 agosto 2023) Pullulano i casi di scontrini record in questa estate dai prezzi folli. La nuova denuncia riguarda due turisti romani in vacanza a, come riporta il Corriere della Sera. Uno dei tanti episodi che poi diventano “virali” sui social, come i duein più per tagliare il toast o gli oltre 800per una cena a base di tigelle. In questa nuova segnalazione i due turisti, seduti al bar Portico all’Hotel, nella nota località della Sardegna, si sono visti recapitare uno scontrino di ben 60per duecon due. Insieme aisono arrivate anche due coppe di cioccolatini. Vero è chenon è certo una località adatta a tutte le tasche. ...

