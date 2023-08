Ponte Morandi | la strage ancora in attesa di giustizia | 182 udienze | per 58 imputati e 170 testimoni La sentenza forse nel 2024

(Di domenica 13 agosto 2023) “Cinque anni sono un tempo molto lungo” ma “tutto èfermo”. Non “c’è”, non “c’è una legge a tutela dei cittadini”. In una lettera aperta Giovanna Donato, l’ex moglie di Andrea Cerulli, portuale di 47 anni, una delle 43 vittime del crollo del(14 agosto 2018), ricorda i cinque anni passati vicino al figlio Cesare che a 9 anni perse il papà. E constata, amaramente, cosa non è statofatto, senza mai smettere di chiedere di fare luce su cosa sia successo quel giorno. Lamenta la signora Giovanna che “in cinque anni non si è riusciti a revocare alla concessionaria colpevole ma a liquidarla profumatamente, non c’èun memoriale né rinascita di un quartiere prima abbandonato e dopo straziato dalla tragedia; l’informazione ...

13 Agosto 2023 Vi ricordate cosa stavate facendo cinque anni fa, il 14 agosto del 2018, quando arrivò la notizia del crollo del, a Genova Vi ricordate che effetto vi fece E che tempo vivevamo, allora, come individui appartenenti a una comunità, a uno stato, a una nazione Gli anniversari, dopotutto, servono ...Quasi 170 testimoni dell'accusa sentiti in 84 udienze spalmate in poco meno di 12 mesi e la sentenza non prima del 2024. Sono i numeri del processo per il crollo del( 14 agosto 2018, 43 vittime ) a poco più di un anno dal suo inizio. Un processo partito con numerosi tecnicismi ma che via via è entrato nel vivo e che adesso è quasi arrivato, salvo ...Finora nel processo sul crollo disi sono celebrate 84 udienze, alcune di capitale importanza, altre quasi irrilevanti.

Genova, la ripartenza delle opere della città dopo il crollo del Ponte Morandi Il Sole 24 ORE

Genova - Cinque anni fa, alle 11,36, crollava il ponte Morandi, uccidendo 43 persone e distruggendo un quartiere intero. Nella quinta ricorrenza di una tragedia immane e nel ricordo delle 43 vittime c ...A Genova Salvini e La Russa, alle 11.36 il minuto di silenzio in tutta la città. Toti: "Una ferita ancora aperta per tutti noi". Ecco il programma delle iniziative ...