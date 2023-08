(Di domenica 13 agosto 2023) Leggo l'articolo "calo demografico, una scuola avrà solo 26 bambini... allarme pedagogico per i ... Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - ...

... ognuno con esigenze,e peculiarità che l'insegnante dovrebbe seguire passo passo per ... Chi invece fa questo mestiere per passione, trova che lesiano stimolanti, e si ...

Pluriclassi, problematiche per i docenti Chi fa questo lavoro con passione sa che sono migliori di quelle tradizionali Tecnica della Scuola

L'esperimento delle pluriclassi, in Emilia Romagna, si sta facendo sempre più spazio grazie ad importanti investimenti della Regione.Frequentano la prima classe ma con i bambini di seconda così come, in altri casi, si ritrovano alunni di quarta e di quinta in un’aula unica: sono le cosiddette “pluriclassi” ...