' Piero Angela - Un viaggio lungo una vita' | su Rai Uno alle 21 | 25

A un anno dalla scomparsa di, Rai Cultura ripropone, domenica 13 agosto in prima serata su Rai1, '- Un viaggio lungo una vita', lo speciale di 'Ulisse, il piacere della scoperta' dedicato al più grande ...Un anno fa ci lasciava. Il giornalista e conduttore se n'è andata il 13 agosto 2022, lasciando un grande vuoto nel mondo della cultura, ma anche della divulgazione scientifica. Morto all'età di 93 anni con i ...Giornalista e studioso di fama internazionale, è senza dubbio un figlio d'arte che ha saputo raccogliere l'eredità culturale del padre,, celebre e compianto conduttore di Super Quark. ...

Cosa c'è in televisione domenica 13 agosto Scopriamo con la nostra guida cosa va in onda Stasera in Tv in prima serata su tutti i canali.Lo speciale "Piero Angela - Un viaggio lungo una vita" in prima serata su Rai 1 per "Ulisse - Il piacere della scoperta" con Alberto Angela.