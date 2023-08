Piero Angela paranormale | a un anno dalla morte del divulgatore

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) Unsenzae ancora è come fosse ieri. Anzi, è come se il decano dei giornalisti e papà della divulgazione scientifica in tv non se ne sia mai andato. Sarà anche per questo che la Rai a 365 giorniscomparsa dell'ideatore e conduttore di SuperQuark, trasmissione conclusasi proprio con lui stesso come conduttore, ha deciso – scelta pressoché inedita fino ad oggi– di rivoluzionare ancora una volta il proprio palinsesto in suo onore. Un omaggio unico e unicamente meritato da lui che alla Rai ha dedicato tutta la vita. Sentendosi egli stesso parte di quel servizio pubblico, come lo intendeva lui. Non mancando neppure del tocco di brio elegante con il quale, ad esempio, amava farsi riprendere al pianoforte, sua passione parallela e sicuramente anche quella compenetrata dalle teorie scientifiche. ...