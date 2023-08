Pier Silvio Berlusconi sta per scendere in politica? Sarà lui a guidare Forza Italia?

(Di domenica 13 agosto 2023) Dopo la perdita die il recente ruolo dinell’azienda di famiglia, sembra che una nuova possibilità si apra: la. Durante un discorso emotivo,ha accennato a un misterioso “…” che ha fatto pensare a una possibile entrata in. Gli esperti notano che, dopo anni di riservatezza, sembra che la morte del padre abbia spintoverso un ruolo più centrale e visibile.entrerà presto in? Fino a poco tempo fa, il ruolo di portavoce della famiglia era affidato a Marina, la primogenita. Tuttavia, sembra che ...

"Fine del tormentone", la verità suin politica: cosa sa Sallusti 'La dottoressa Berlingerio, candidata alle elezioni regionali, non eletta e ripescata poi dal presidente Emiliano che ha ...In conduzione sempre Alfonso Signorini , ma dopo la svolta anti - trash voluta daBerlusconi ecco molti volti nuovi. Sia tra i concorrenti sia tra gli opinionisti, dove ci sarà soltanto ..."La richiesta di Cesara Buonamici per il Grande Fratello", cosa faràSecondo le pagine di Nuovo TV , la giornalista del TG5 avrebbe chiesto delle precise garanzie a...

Una decisione che arriva dai piani alti, ovvero da Pier Silvio Berlusconi in persona, e riguardante tutto il cast dell’ultima edizione del reality di Canale Cinque. Dopo l’andamento dell’ultima ...Svariati "vip" sarebbero stati contattati dagli autori del "Grande Fratello", seppure al momento manca una vera e propria lista dei concorrenti pronti a prendere parte al reality.