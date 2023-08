«Pier Silvio Berlusconi in politica?» | Alessandro Sallusti mette la parola fine sulle voci sulla presunta discesa in campo

Berlusconi in politica Da mesi, dopo la scomparsa del leader di Forza ItaliaBerlusconi , continuano a rincorrersi voci sulla presunta discesa in campo dei suoi figli, da Marina a ...Alessandro Sallusti chiude sul nascere il tormentone estivo:Berlusconi non scenderà in campo. Non c'è la politica nel futuro prossimo del figlio secondogenito diBerlusconi. 'Ipotesi suggestiva', scrive il diretttore di Liebro in un lungo ...Roma, 13 ago. Possiamo dire con certezza che non ce' allorizzonte nessuna improvvisazione diBerlusconi che riguardi una sua discesa in politica ne' a breve ne' a medio termine. Non perche' sia sconsigliabile o pericoloso per lui o per le aziende, non per calcolo. Ma perche' un ...

Loretta Goggi ha svelato la sua opinione sui cambiamenti in atto a Mediaset, criticando Pier Silvio Berlusconi.Chi è stato escluso da Mediaset tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Che cosa ha deciso Pier Silvio Berlusconi