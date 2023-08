Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere altri elementi inin imminente pericolo di caduta. . 13 agosto 2023E' il dottor Frankstein e, infine, la stessa sua Creatura: il mostro deforme a cui un giorno, dopo aver messo assiemee arti di uomini trafugati nei cimiteri, ha dato incredibilmente vita. Così ......edi vetro: sono lì da mesi, e nonostante tante segnalazioni, non sono stati mai rimossi. In un'altra strada del quartiere, via Giacobelli, da tempo sono state lasciate delle basi in, ...

Pezzi cemento cadono da cavalcavia, chiusa Aurelia nel Livornese Agenzia ANSA

Alcuni elementi in cemento del copriferro di un cavalcavia sono caduti sulla strada nel tratto Livornese dell'Aurelia, al chilometro 294,5, e la statale è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia ...Chiusa la ss1 Aurelia per 3 km in entr8i sensi di marcia dopo che questa notte degli elementi in cemento del copriferro dal cavalcavia numero 110 si sono ...