Pescara Violenta | Calci | Pugni e Biciclette sacagliate Addosso in Pieno Centro Video

(Di domenica 13 agosto 2023)- La notte scorsa è stata segnata da due episodi di violenza urbana che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La polizia aveva intensificato i servizi di controllo del territorio in previsione del Ferragosto proprio per evitare situazioni di questo tipo. La prima rissa ha coinvolto giovanissimi in Piazza della Rinascita, dove gli agenti sono intervenuti per sedare una colluttazione. Cinque giovani sono stati identificati e denunciati per rissa. La scena è stata di estrema violenza:e persinosono stati usati come armi in questa lotta tra giovani. Quattro degli aggressori hanno un'età compresa tra i 18 e i 20 anni, mentre il quinto è un 17enne. La rissa è stata innescata da provocazioni tra due giovani e un gruppo a cui appartenevano due 18enni e ...