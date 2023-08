Pescara | tenta di rubargli la bici | ma finisce per essere arrestato per rapina

(Di domenica 13 agosto 2023) Milano, 13 ago. (Adnkronos) - Venerdì pomeriggio, in via Cesare Battisti a, un 25enne ha notato unacletta parcheggiata e ha pensato di rubarla. Vicino allacletta era però presente il proprietario che l'ha subito bloccato. Il giovane, determinato ad impossessarsi della, hato di colpire il proprietario che ha chiesto aiuto ai passanti. Il 25enne si è quindi dato alla fuga, mentre, la vittima ha contattato il 113 persoccorso. Sul luogo della segnalazione è immediatamente arrivata una pattuglia della Squadra Volante che ha subito rintracciato il 25enne,perta. Nella mattinata odierna si è tenuta l'udienza di convalida e il Giudice ha disposto la custodia in carcere dell'uomo.

