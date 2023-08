Pescara | IA contro il crimine | individuato aggressore in un bus

(Di domenica 13 agosto 2023) Sgamato dall’IA l’uomo che nel bus senza biglietto, ha aggredito illlore ed è fuggito per evitare la multa. E’ accaduto aed è subito seguita la denuncia per reati di lesioni aggravate, violenza e minacce. Perscara, IA: cosa è accaduto Il 9 agosto aun uomo di 41 anni, di origini kosovare, ha L'articolo proviene da Il Difforme.

Anche la A14 Bologna -presenta problematiche, con la presenza di 30 cantieri distribuiti ... Si potrebbe verificare una maggiore difficoltà per gli automobilisti nel presentare ricorsi...... 'Qualche amante dei colori grigio e nero di piazza Salotto si sta scatenando sui socialil ...deve essere bella, effervescente, dinamica, colorata, visionaria, deve osare, mettersi a ...In precedenza, dopo 3 presenze in prima squadra in Coppa ItaliaCremonese (11 agosto 2016),(30 novembre 2016) e Juventus (11 gennaio 2017) segnando l'ultimo gol nella sconfitta per 3 -...

Senegal: sit in a Pescara contro il presidente Macky Sall Agenzia ANSA

Sit in su su Corso Umberto a Pescara per chiedere la liberazione di giornalisti e attivisti (circa 700 persone stimate) in Senegal. (ANSA) ...Il primo cittadino con un post sui social replica alle critiche e ai tantissimi commenti arrivati sui social per la nuova colorazione rossa della carreggiata nel tratto di Corso Vittorio Emanuele II o ...