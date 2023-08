Pescara | aggredisce controllore sul bus | individuato grazie all' IA

(Di domenica 13 agosto 2023) Aun uomo di 41 anni, di origini kosovare, ha aggredito undi autobus per evitare una multa ed è fuggito, ma è statoall'Intelligenza Artificiale tramite il sistema automatico di riconoscimento delle immagini (Sari) utilizzato dalla polizia. L'uomo è stato denunciato per i reati di lesioni aggravate, violenza e minacce a pubblico nonché interruzione di pubblico servizio e omissione di soccorso. (INTELLIGENZA ARTIFICIALE: LE CATEGORIE A RISCHIO)

Il software è un sofisticato programma per il riconoscimento facciale, in grado di confrontare le immagini estrapolate dai video catturati da un altro controllore presente sul bus