Perugia | scritte in sede Fdi | Procaccini | ' vile gesto | non fermà impegno a servizio della nazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "Condanno con fermezza ilvandalico compiuto ai dannidi Fratelli d'Italia Umbria di, che presenta una evidente matrice politica. Unintimidatorio che certo non fermerà l'azione politica di Fratelli d'Italia, e in particolare di Emanuele Prisco, sottosegretario all'Interno, e di Franco Zaffini, responsabilecommissione Sanità del Senato, che utilizzano più di altri quei locali e a cui va la mia solidarietà così come a tutti i militanti e rappresentanti istituzionali di FdI di". E' quanto afferma il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Nicola, nel condannare levandaliche ...