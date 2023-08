Perché l’abbronzatura appare solo ore dopo aver lasciato la spiaggia? Un team di esperti ha scoperto il “segreto”

(Di domenica 13 agosto 2023) Prima la pelle si ripara a livello cellulare dai danni del sole, poi si protegge da future radiazioni con un altro meccanismo che porta a sviluppare la pigmentazione bronzata tanto desiderata attivando la melanina. È questo ilcon cui si sviluppa, svelato da undi biologi dell’Università di Tel Aviv e pubblicato sul Journal of Investigative Dermatology. I ricercatori sono partiti dall’idea di risolvere un quesito che per tante persone che amano il mare è una misteriosa stranezza:ore – o addirittura giorni –la? Con lo studio, basato su campioni di pelle umana e animale, ildi ricerca spiega ...

