Perché il pomodoro italiano è a rischio | cosa sta succedendo?

(Di domenica 13 agosto 2023) Secondo Coldiretti, l’Italia a causa degli effetti dei cambiamenti climatici – fra grandinate, nubifragi, alluvioni e ondate di calore – rischia di produrre ancora meno pomodori, non raggiungendo i 5,6 miliardi di chili previsti per il 2023, mentre alle frontiere nazionali si assiste al balzo del +50% delle importazioni di concentrato dicinese che costa la metà di quello tricolore grazie allo sfruttamento dei prigionieri politici e della minoranza musulmana degli Uiguri nello Xinjiang. La denuncia arriva da una delle maggiori associazioni di rappresentanza e assistenza dell’agricoltura italiana, sulla base dei dati del World Processing Tomato Council, che fanno luce su uno scenario in cui – sottolineano Coldiretti e Filiera Italia – la Cina con 7,3 miliardi di chili nel 2023 sorpassa l’Italia nella classifica mondiale dei produttori di ...