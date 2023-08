Parla Lorenzo Terenzi | il marito di Michela Murgia | “Mi chiese di sposarla a Pasqua Tra noi mai niente di sessuale | era un’amicizia all’ennesima potenza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) “Sembravamo una coppia di ottantenni felici, ai quali basta uno sguardo per capirsi. Nel suo ultimo sguardo, mi ha detto tante cose e nessuna“. Si sono sposati il 15 luglio scorso, in articulo mortis: insieme hanno condiviso i mesi più duri della battaglia dicontro il cancro, male che se l’è portata via nella notte di San. E ora lui,, suo, attore e regista, racconta al Corriere della Sera come è nata questa loro profonda amicizia evolutasi in un legame unico e potente. “Ci siamo conosciuti nel 2017 in Sardegna. Lei stava lavorando a Quasi Grazia, uno spettacolo teatrale tratto dal libro di Marcello Fois. Io ero stato chiamato all’ultimo come aiuto regista. Era la prima volta chefaceva teatro professionale e io mi ...