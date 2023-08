Paredes - Roma | ci siamo | l' indizio social sul profilo di Leo

(Di domenica 13 agosto 2023) Dopo l'addio di Nemanja Matic , pronto a firmare col Rennes per 3 milioni di euro complessivi , laha individuato il giocatore per sostituire il serbo: Leandrodel Psg . L'arriva ...

Dopo l'addio di Nemanja Matic , pronto a firmare col Rennes per 3 milioni di euro complessivi , laha individuato il giocatore per sostituire il serbo: Leandrodel Psg . L'indizio arriva pure via social, visto che l'argentino ex Juve ha eliminato la scritta che lo certificava come ...Lasembra aver finalmente chiuso la vicenda attaccante. I giallorossi infatti sono ad un passo ...ha creato un buco nel centrocampo che Tiago Pinto sembra voler colmare con Leandro. Il ...I tre nomi su cui si sta lavorando di più sono quelli di Zapata ,e Sanches . Il primo sarà ... I contatti trae Psg si sono intensificati e presto si potebbe chiudere con un contratto ...

Calciomercato Roma, trattativa per Paredes in chiusura con il PSG. Accordo col giocatore fino al 2025 Giallorossi.net

Dopo l'addio di Nemanja Matic, pronto a firmare col Rennes per 3 milioni di euro complessivi, la Roma ha individuato il giocatore per sostituire il serbo: Leandro Paredes del Psg. L'indizio arriva pur ...Il club giallorosso si avvicina ai due centrocampisti del Psg. L'argentino potrebbe arrivare nella Capitale italiana già nella giornata di domani ...