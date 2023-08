Palio della botte | corteo storico | gran finale e vincitori Foto-Video

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Anche quest’anno ildel, composto da oltre 500 figuranti, ha sfilato per le stradecittà tra ali di folla attenta ed entusiasta, pronta a rubare scatti e movimenti, a riconoscere volti noti, a commentare… Segnobellezza delle cose che non si fanno solo “PER” la gente, ma soprattutto “CON” la gente! Dopo aver attraversato le vie principalicittà, i figuranti hanno fatto tappa nella Chiesa Cattedrale, addobbata a festa per la solennità dell’Assunta, per ricevere la benedizione e “l’investitura” da parte del vescovo, omaggiare con i fiori e i ceri e cantare le lodi alla Regina Immacolata, coronata sul trono, ma con lo sguardo e le movenze protesi verso il Cielo, a cercare il Figlio e ad indicarci la strada. Non per ...