Palermomania | contro il Cagliari | una sconfitta che brucia come non mai

Commenta per primo Nel calcio la differenza la fanno i portieri , non lo sapete E si è visto anche a Cagliari. Questa la sottile linea che divide le due squadre che si sono affrontate nei ...Per il resto, il campionato dei rosanero dovrebbe (dovrebbe!) partire il 18 agosto nell'anticipo del 'San Nicola'il Bari , dando il via libera ad un torneo che avrà al suo gong iniziale le ...... tutto questo C'è un altro filone che sta prendendo campo nelle ultime ore, con ben diciotto (si, diciotto) squadre del campionato cadetto pronte a ricorrere al TARl'esclusione del Lecco . ...

''Mistero bizantino. La verità sepolta'' di Anselmo Madeddu Palermomania.it

Il provvedimento contiene nuove norme su incendi, taxi e 8 per mille alle tossicodipendenze. Novità anche per il caro-voli: vietata la fissazione dinamica delle tariffe.La dichiarazione del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in merito alle misure varate dal governo nazionale contro il caro voli da e per le isole.