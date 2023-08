Palermomania | contro il Cagliari | una sconfitta che brucia come non mai | Altri campionati Italia

(Di domenica 13 agosto 2023) 2023-08-13 07:21:00 Fermi tutti! Nel calcio la differenza la fanno i portieri, non lo sapete? E si è visto anche a. Questa la sottile linea che divide le due squadre che si sono affrontate nei Trentaduesimi di Finale di Coppa, con la gara decisa ad una frazione di secondo dalla lotteria dei rigori. Che il Palermo, c’è da dire, avrebbe meritato di calciare. Finché Pigliacelli ha retto, hanno retto anche i rosa. Bene sul penalty neutralizzato, molto meno nelle due reti subite: due errori di posizionamento che costano, di fatto, la qualificazione. Peccato buttare all’aria una prestazione di cuore e sostanza in questo modo, ma restano tante note positive. Vedi il ‘solito’ Soleri che entra e segna, non male per uno che era dato per sicuro partente. Oppure, Lucioni. L’eterno difensore prende per mano il reparto ...

