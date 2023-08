Pagelle Salernitana-Ternana 1-0 | voti e tabellino trentaduesimi di Coppa Italia 2023 24

(Di domenica 13 agosto 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per idi/2024.: Costil 6.5; Lovato 6 (64? Sfait), Gyomber 6, Pirola 5.5 (46? Fazio); Sambia 6, M.Coulibaly 6, L.Coulibaly 6 (46? Maggiore), Bradaric 6; Candreva 7, Kastanos 5.5 (76? Dia); Botheim 6.: Iannarilli 6, Diakite 6, Corrado 5.5 (77? Sorensen), Proietti 6, Bogdan 6, Celli 5.5, Casasola 6 (60? Mantovani), Favasuli 6, Ferrante 6 (77? Di Stefano), Labojko 5.5 (77? Damian), Falletti 6.5. ARBITRO: Giau 6RETI: 1-0 (7? Candreva)NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.§Ammoniti: Bradaric, Kastanos, Diakite, Bogdan Angoli: 3-0Recupero: 3? ...

