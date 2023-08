Osnabruck-Colonia lunedì 14 agosto 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 13 agosto 2023) Primo turno di DFB Pokal che giunge alla conclusione in questa prima tranche di gare in attesa che Bayern Monaco e RB Lipsia recuperino le loro gare a fine settembre. L’ultima squadra di Bundesliga a scendere in campo è ildi Baumgart, impegnata nella trasferta sul campo dell’, allenato da Tobias Schweinsteiger (fratello dle più celebre Bastian). I Lila-Weissen sono tornati in Bundesliga2 dopo un’assenza InfoBetting: Scommesse Sportive e