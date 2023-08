Osimhen resta a Napoli | è deciso | una novità assoluta che fa felici i tifosi

(Di domenica 13 agosto 2023) Victorsarà ancora un giocatore delanche nella stagione 2023/24, Aurelio De Laurentiis gli rinnova il contratto. Notizie Calcio– La notizia che tutti aspettavano dal calciomercato delviene data da Il Mattino:. Aurelio De Laurentiis non ha voluto cedere alle lusinghe del calcio arabo, ma ha preteso almeno 200 milioni di euro per cedere il suo fuoriclasse. Ma anche a quella cifra ilavrebbe fatto resistenza, perché la volontà della SSCN era quella di tenere ancorain rosa, almeno per un’altra stagione.rinnovo col: tutte le cifre Secondo quanto scrive Il Mattino oramai è stata decisa la permanenza di ...

Victoral Napoli! Ad annunciarlo convintamente è l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino , secondo cui l'attaccante nigeriano del Napoli sarebbe ormai ad un passo dal mettere la firma sul ...... tema caldo in agenda dopo il rinnovo sempre più vicino di Victor'. 'Il Napoli, in realtà, ... Gabriin attesa, dunque, e i prossimi giorni saranno decisivi, scrive il quotidiano.... la prioritàun attaccante dopo le difficoltà incontrate per arrivare a un numero 9 di valore ... nel frattempo, Aurelio De Laurentiis ha assicurato per la milionesima volata cheresterà ...

Osimhen, annuncio di De Laurentiis: “Resta. Ha altri 2 anni di contratto" Tuttosport

Victor Osimhen sarà ancora un giocatore del Napoli anche nella stagione 2023/24, Aurelio De Laurentiis gli rinnova il contratto.L'attaccante del Napoli, Victor Osimhen, è pronto a firmare il suo nuovo contratto. A riferirlo è l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino.