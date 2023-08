ONE PIECE | la star del live-action Netflix Emily Rudd parla di Nami | È lei che comanda davvero!

(Di domenica 13 agosto 2023), l'interprete dineldi ONEdel suo personaggio, e di come in realtà sia lei il vero boss della Ciurma di Cappello di Paglia. In attesa dell'arrivo deldi ONEsu, sentiamo cosa ha da dire una delle sue, sul suo personaggio: la navigatrice dei Mugiwara,è il vero boss dei Mugiwara Tre parole per descrivere, interprete del personaggio neldi ONE ...

In attesa dell'arrivo del live - action disu Netflix , sentiamo cosa ha da dire una delle sue star, Emily Rudd , sul suo personaggio: la navigatrice dei Mugiwara, Nami ! Nami è il vero boss dei Mugiwara Tre parole per descrivere ...I fan dinon vedono l'ora che arrivi il 31 agosto. Netflix pubblicherà gli episodi della serie live action di Matt Owens e Steven Maeda del manga di Eiichir Oda. Una serie che gli appassionati ...30 Italia 2 18:05 - TUTTI ALL' ARREMBAGGIO!- LA PRINCIPESSA INNAMORATA 18:35 - DUE UOMINI E 1/2 - TUTTI DA CHARLIE 19:00 - DUE UOMINI E 1/2 - DANNATI PENNUTI 19:25 - DUE UOMINI E 1/2 - IL ...

Emily Rudd, l'interprete di Nami nel live-action Netflix di ONE PIECE, parla del suo personaggio, e di come in realtà sia lei il vero boss della Ciurma di Cappello di Paglia.One Piece è uno degli show più attesi e ormai manca poco all'uscita su Netflix. Ma a quanto ammonta il budget della serie