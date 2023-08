Oggi 14 agosto il Santo del giorno | Massimiliano Kolbe

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 13 agosto 2023) Nasce in Polonia il 7 gennaio 1894 Raimondo, più tardi divenuto francescano conventuale col nome di, nasce a Zdunska-Wola in Polonia il 7 gennaio 1894. Quando nel 1939 i tedeschi occupano la Polonia,è nella sua terra e non teme di prendere posizione contro il nazionalsocialismo. Diventa ben presto una figura scomoda e nel febbraio 1941 è internato nel lager di Auschwitz. Da queldiviene il n. 16.670. Verso la fine di lugliooffre la sua vita in cambio di quella di un altro prigioniero destinato alla morte. Dopo due settimane di indicibili sofferenze, nel porgere il braccio per la puntura di acido fenico, fra'serenamente dice: "Ave, Maria!". E' la vigilia dell'Assunta e ha appena 47 anni.