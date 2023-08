Offerta in arrivo per il Napoli | interesse a sorpresa per Lozano

(Di domenica 13 agosto 2023) Futuro ancora incerto per Hirving. L’attaccante messicano potrebbe lasciare. Il futuro di Hirvingcon ilsembra essere in bilico. Dopo il ritiro estivo a Castel di Sangro, la squadra si prepara per l’inizio del campionato contro il Frosinone. Mentre i giocatori godono due giorni di riposo, la società resta concentrata sul mercato e sul destino dei calciatori azzurri con contratti in scadenza. Nuovainper, ci pensa il Siviglia Tra gli azzurri in scadenza c’è Hirving, il cui contratto con ilterminerà il 30 giugno 2024. Nonostante una buona stagione con la maglia azzurra, il futuro dell’attaccante messicano rimane incerto. Dopo le avance di club arabi e americani, emerge ...

alla domanda: è solo in Italia tutta questa contro informazione o è presente anche negli ... L'dei carmaker è ancora sbilanciata verso i segmenti superiori e quella nei segmenti medio ...L'Inter non molla la presa per Marko Arnautovic e presenta una nuovaal Bologna: la risposta del club di SaputoÈ Marko Arnautovic l'attaccante che l'Inter vuole ... con l'finora del solo ...Rialzi in: cosa fare. Per quanto la situazione attuale sia già gravosa, come evidenziato, ...ciò che gli utenti possono fare è scandagliare il mercato e andare alla ricerca della miglior...

Man City, Guardiola non si accontenta: seconda offerta in arrivo per acquistare Paquetà TUTTO mercato WEB

Dopo l’addio di Matic la Roma è pronta a mettere a segno un trittico di acquisti in questo calciomercato. Mourinho accontentato.Per settimane i Philadelphia 76ers hanno cercato una nuova collocazione a James Harden esplorando diverse possibilità di scambio, ma alla fine niente di fatto.