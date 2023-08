Nordio nel carcere di Torino | un altro detenuto suicida in Calabria

(Di domenica 13 agosto 2023) La visita del ministroneldiarriva dopo la morte di due donne in 24 ore. Decessi ai quali si e' aggiunta la morte di unnell'istituto di Rossano in ...

La visita del ministrocarcere di Torino arriva dopo la morte di due donne in 24 ore. Decessi ai quali si e' aggiunta la morte di un altro detenuto suicida nell'istituto di Rossano in Calabria. Di carcere si ...Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlocorso di una conferenza stampa durante la sua visita al carcere delle Vallette di Torino. Il guardasigilli si e' recatocarcere Lorusso ...... e ci stiamo lavorando con risultati che spero saranno abbastanza prossimi", ha spiegato il ministro della giustizia Carloal termine della sua visitacarcere le Vallette di Torino, dopo ...

Nordio nel carcere di Torino dopo i suicidi: «Ho saputo che non si è trattato di sciopero della fame, lo Stato non abbandona nessuno» Corriere della Sera

La visita del ministro Nordio nel carcere di Torino arriva dopo la morte di due donne in 24 ore. Decessi ai quali si e' aggiunta la morte di un ...Il tema delle carceri è una questione annosa, tornata alla ribalta in queste ore a seguito dei 3 decessi in solo 2 giorni. Due donne si sono tolte la vita ...