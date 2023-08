' non si può vivere in questo modo | preferisco farla finita' paolo trimarchi | 61enne di afragola

(Di domenica 13 agosto 2023) Da www.leggo.it'Con il mio gesto estremo vorrei fare capire a tutti che non si puòin, spero che qualcuno si prenda cura della mia famiglia'. Ha ...

... maè l'unico candidato... COMPARAZIONE QUOTE CONTE CT 1.90 PIÙ INFO 4.00 PIÙ INFO 1.90 PIÙ INFO 1.50 PIÙ INFO Info in collaborazione con OddsChecker. Il giococausare dipendenza patologica ...Questo atteggiamento mentaleessere corretto se le posizioni opposte esprimono interessi contrastanti edipendono dalla verità scientifica o dalla giustizia. Gli interventi di Polito e Feltri ...Mac'è bisogno che arrivi sulla Terra un oggetto come quello " che aveva un diametro di circa ...metri di diametro che viaggia a una velocità relativa (con la Terra) di 60 chilometri al secondo...