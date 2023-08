Nobildonna 80enne lascia 5 milioni di euro a un 40enne | “Ci siamo baciati | lo voglio sposare”

(Di domenica 13 agosto 2023) Cassette di sicurezza piene di gioielli, conti correnti a nove zeri, immobili di lusso in Sicilia e svariate assicurazioni per un ammontare complessivo di oltre cinquedi. E’ il patrimonio che Leonarda Aula, unaromana senza figli morta a Palermo il 25 ottobre 2020, hato ad Antonio Spoto, unda lei nominato suo erede universale e che adesso è accusato di circonvenzione d’incapace. A raccontare la vicenda è il quotidiano “La Repubblica”. L’anziana sognava di convolare a nozze con il giovane. “Ci, lo”, avrebbe confidato ad un amico qualche settimana prima di morire. Il fine di Andrea Spoto, invece, sarebbe stato quello di farsi adottare. E infatti, oltre ...

